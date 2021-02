Contatto Lautaro-Bernardeschi, non c’è rigore: la sequenza

Contatto Lautaro-Bernardeschi, non c’è rigore: la sequenza Al 10′ di Juve-Inter Hakimi va sul fondo e crossa in area dove Lautaro Martinez si fionda sulla respinta. L’argentino cade a terra dopo un presunto contatto col piede di Bernardeschi. Conte urla invocando il rigore: l’arbitro Mariani dice che non c’è niente, decisione confermata dalla Var. continua […]

La Redazione24

,

mercoledì 10 Febbraio 2021.

Contatto Lautaro-Bernardeschi, non c’è rigore: la sequenza

Al 10′ di Juve-Inter Hakimi va sul fondo e crossa in area dove Lautaro Martinez si fionda sulla respinta. L’argentino cade a terra dopo un presunto contatto col piede di Bernardeschi. Conte urla invocando il rigore: l’arbitro Mariani dice che non c’è niente, decisione confermata dalla Var.



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA