Italiani in Germania, intervista al Presidente del Comites di Hannover Giuseppe Scigliano

Intervista al presidente sui cittadini residenti nella circoscrizione Consolare di Hannover

Hannover (Germania),

mercoledì 10 Febbraio 2021.

Quali sono i numeri aggiornati degli italiani che vivono nella circoscrizione consolare di Hannover e come è cambiata nel tempo la comunità?

La circoscrizione consolare di Hannover comprende cinque regioni al nord della¬†Germania: Hamburg, Bremen, Mecklenburg¬†Vorpommern, Niedersachsen, e Schleswig Holstein in¬† cui vivono circa¬†53.000¬†italiani. Attualmente gli addetti che lavorano nei singoli Uffici del consolato sono 14. Nella Circoscrizione Consolare ci sono 3¬†Consolati Onorari (Amburgo, Bremen e Kiel), Due Missioni Cattoliche Italiane (Hannover ed Amburgo) Diversi patronati ed un COMITES. Poche sono le associazioni italiane perlopi√Ļ gestite da persone anziane. I giovani che rimangono qui, trovano spesso quello che hanno sempre sognato: lavoro (spesso qualificato e molto spesso piccoli lavoretti per sopravvivere).¬†Ultimamente¬†si nota che¬†oltre¬†alla normale emigrazione di manodopera generica, molti sono anche i laureati¬†ed il personale qualificato.¬†Molte sono le famiglie con bambini a seguito. Spesso i contatti si tengono tramite internet e molti sono i gruppi nati specialmente su Facebook.

Quali sono le iniziative che il Comites ha portato avanti¬†nel 2020 e come si sono ‚Äúadeguate‚ÄĚ alla crisi in corso?¬†

Noi, come Com. It. Es. ¬†Abbiamo mezzi limitati e premetto che tutto viene fatto sulla base del volontariato. Molto spesso anche a spese nostre. Crediamo nel lavoro sociale e per questo vogliamo stare a¬†fianco dei nostri connazionali offrendo anche consulenza gratuita ed a tutte le ore. Molta apprezzata comunque √® stata la consulenza giuridica fatta ¬†dal 24 aprile e fino alla fine di maggio,¬†ogni venerd√¨ dalle 11.00 fino alle 13.00. I Nostri connazionali hanno avuto ¬†la possibilit√† di porgere telefonicamente domande riguardanti i temi del diritto di lavoro, indennit√† per lavoro o orario ridotto, indennit√† di disoccupazione, prestazioni di Hartz IV, pagamento dell‚Äôaffitto come anche domande riguardanti il diritto di famiglia.¬†Al telefono hanno risposto il Presidente¬†Giuseppe Scigliano e l‚Äôavvocatessa Elena Sanfilippo (membro del¬†Com.IT.Es). ovviamente stretto era il contatto con il¬†Consolato¬†Generale che ci dava supporto per quanto riguardavano le sue competenze. Abbiamo collaborato con l‚Äôistituto Ethno-Medizinische¬†Zentrum e.V di Hannover traducendo in lingua italiana tutte le informazioni riguardanti il Covid¬†ed abbiamo avuto la possibilit√†, oltre alle vie telematiche,¬† di far distribuire gratuitamente circa 35.000 copie attraverso i¬†Consolati della Germania. Abbiamo collaborato attivamente insieme al Consolato Generale (grazie anche alla sensibilit√† del¬†Console Giorgio¬†Taborri¬†e del Vice¬†Console Francesco Lo Iudice) anche fuori l‚Äė orario d‚ÄôUfficio per aiutare a risolvere questioni di indigenza e casi di emergenza. Purtroppo una manifestazione culturale ed un convegno sulla salute che avevamo organizzato con il consolato e l‚Äôufficio della cultura della Citt√† di Hannover, sono state disdette causa COVID.

Quali sono le maggiori preoccupazioni degli italiani residenti nella circoscrizione consolare di Hannover?

In questo periodo di pandemia, oltre alle normali preoccupazioni che hanno avuto ed hanno le persone che vivono all’estero si sono aggiunte paure e necessità.  Ci sono stati casi in cui alcuni connazionali non sapevano come riportare le salme dei propri cari ai loro paesi d’origine, altri casi in cui non sapevano come rientrare perchè bloccati dalle normative vigenti, alcuni addirittura che non sapevano come fare le autocertificazioni, persone che all’improvviso si sono trovate a gestire mutui da codisoccupati o cassintregrati, imprenditori che attraverso le chiusure hanno accumulato enormi debiti e  persone che si sono chiuse in isolamento. Ovviamente anche la nostra collettività ha avuto diversi casi di contagi Covid. Il Comites ha agito ed agisce da remoto.

A dicembre 2020 insieme al Consolato avete risposto al telefono ai quesiti dei cittadini residenti nella circoscrizione Consolare di Hannover. Che riscontro ha avuto l’iniziativa? Che cosa hanno chiesto maggiormente i connazionali?

L’iniziativa ha riscontrato un ottimo successo. Per la maggior parte informazioni sull’introduzione della carta di identità elettronica, modalità ed aggiornamenti per viaggiare in Italia o in Germania, servizi consolari in genere.

Accesso al consolato e modalit√† per prendere un appuntamento.¬†Qui¬†c‚Äô√® da ricordare¬† che il Console¬†ha disposto che per tutti coloro che non riescono¬†a prendere un appuntamento Online, i cittadini ¬†possono: ‚Äst¬†¬†¬†‚Ästcontattare telefonicamente l‚ÄôUfficio Carte d‚Äôidentit√† al Tel.¬†(+49) 0511 28379-26; (+49) 0511 28379-18 o tramite il Centralino (+49) 0511 28379- 30; ‚Äst¬†¬†¬†¬†‚Ästoppure inviare una e-mail a:ci_conhann@esteri.it; ‚Äst¬†¬†¬†‚Äst¬†oppure inviare una lettera di richiesta riportando anche il numero di telefono¬†al seguente indirizzo:¬†Consolato Generale d‚ÄôItalia in Hannover, Freundallee 27, 30173, Hannover. In questo caso,¬†¬†si¬†verr√† contattati¬†da un impiegato¬†del Consolato.¬† Le informazioni sono disponibili anche sul sito internet del Consolato Generale d‚ÄôItalia in Hannover¬†www.conshannover.esteri.it

