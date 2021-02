Attiva la didattica in presenza per tutti i plessi dell’IC Filottete di Cirò Marina

Lo rende noto il dirigente Dilillo con una nota diffusa, dove dice che da ieri 10 febbraio 2021 riprenderà l’attività didattica in presenza per tutti i plessi e gli ordini di scuola secondo il consueto orario

Cirò Marina,

giovedì 11 Febbraio 2021.

E’ stata attivata, ieri la didattica a distanza a seguito delle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione della ASP di Crotone, la didattica digitale integrata a distanza per le sole classi poste in quarantena fiduciara al fine di garantire il diritto all’istruzione a tutti gli alunni del nostro istituto.

Si coglie l’occasione per sottolineare che le notizie diffuse a mezzo stampa sulla presunta positività di alcuni docenti sono prive di ogni fondamento. Purtroppo il virus COVID-19 ha colpito alcuni alunni; a loro vanno gli auguri di pronta guarigione.

L’Istituzione scolastica ha tempestivamente avviato tutte le procedure, previste dai protocolli, per contribuire a tracciare i contatti stretti dei positivi e circoscrivere il contagio e a tale scopo è stata richiesta la sanificazione del plesso “Don Bosco”, secondo quanto disposto dalle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, e di tutti i plessi per motivi precauzionali.

Tale sanificazione, predisposta dal Comune di Cirò Marina, è stata eseguita e certificata in data odierna. Sono pervenute richieste da parte di molti genitori di attivazione generalizzata della didattica digitale integrata a distanza; per le scuole del Primo ciclo è possibile ricorrere a tale modalità solo se sono sospese le attività didattiche in presenza, come accaduto più volte nel corso del corrente anno scolastico, ed il Dirigente scolastico, secondo quanto disposto dall’articolo 139 c.1-lettera e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non ha alcuna competenza in materia. Tanto è dovuto per cercare di rispondere ai tanti genitori che hanno avanzato la richiesta di cui sopra, con modi cortesi e preoccupati per la salute dei loro figli in un momento particolarmente difficile per la nostra comunità educante.

Un ringraziamento è rivolto ai tanti docenti, posti in quarantena fiduciaria, che comunque garantiranno la loro attività didattica a distanza dal loro domicilio con la consueta professionalità , con l’augurio di rivederci al più presto in classe, insieme ai ragazzi, e a tutto il personale docente e non docente dei tre ordini di scuola che da domani, seppure in condizioni di difficoltà data l’assenza di un consistente numero di persone, saranno presenti per accogliere i nostri alunni.

Mi sia consentito rivolgere un particolare ringraziamento al Direttore SGA Giuseppe Siena ed alla referente COVID-19 prof.ssa Loredana Riganello, entrambi costretti agli straordinari in giorni ordinariamente dedicati al riposo.

