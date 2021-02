Fenomeno Pessina stende il Napoli: l’Atalanta vola in finale con la Juve!

Fenomeno Pessina stende il Napoli: l’Atalanta vola in finale con la Juve! Dopo il gol del colombiano, doppietta dell’ex Verona: Gasperini alla seconda finale in 3 anni troverà i bianconeri. Inutile per Gattuso la rete di Lozano continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

giovedì 11 Febbraio 2021.

