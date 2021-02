Strongoli: Sp53 strada al buio senza guardrail, pericolo per gli automobilisti

Caligiuri scrive al presidente della provincia di Crotone, Saporito

Strongoli,

giovedĂŹ 11 Febbraio 2021.

Nella sera scorsa una giovane ragazza è finita con l’auto in una scarpata riportando serie lesioni, ma non in pericolo di vita.

“Caro Presidente della Provincia di Crotone Simone Saporito, in qualitĂ di presidente dell’Associazione Forever Young di Strongoli, le scrivo in merito al dissesto delle strade provinciali, in particolar modo riguardo al tratto della sp53 che collega Strongoli alla ss106. Le incessanti piogge hanno fatto cedere l’asfalto in diverse arterie provocando buche estese, facendo diventare le strade vere e proprie groviere.

Ad oggi le strade sono ai limiti della praticabilitĂ .

A seguito dell’alluvione di novembre molto è stato fatto su questa importante arteria che collega diversi comuni dell’entroterra alla statale, una pulizia eccellente di cui non avevamo memoria ma che non basta e ahimè non è bastato la scorsa notte quando una giovane lavoratrice, a rientro da lavoro, si è imbattuta in una strada completamente al buio senza ogni minimo standard di sicurezza stradale, riportando profonde ferite, sfiorando una tragedia.

La strada è senza illuminazione pubblica, guard-rail e segnaletica.

A nome dei cittadini strongolesi, chiediamo una maggiore manutenzione sul tratto di strada SP53.

Sono certo, Presidente, che accoglierĂ di buon grado la nostra richiesta.

