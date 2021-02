A Cirò Marina un defibrillatore a disposizione di tutti, donato dal Birrificio Magna Grecia

Cirò Marina,

venerdì 12 Febbraio 2021.

La salvaguardia del territorio nel cuore, nella mattinata del 14 febbraio, a Cirò Marina in via Catanzaro 11, sarà installato un DAE, acronimo di Defibrillatore semi-Automatico Esterno, donato dal Birrificio Magna Grecia appositamente riposto all’interno di una teca per esterno donata dalla Brutia Disinfestazioni.

Il Birrificio Magna Grecia, una nuova attività artigianale di Cirò Marina, con il posizionamento di questo presidio sanitario, nel giorno degli innamorati vuole così inaugurare l’inizio dell’attività . La collaborazione riscontrata ed il ringraziamento va anche ad un’altra realtà che opera da 40 anni, in tutta la Regione Calabria, nel settore della disinfestazione e sanificazione ovvero la Brutia Disinfestazioni che si è resa subito disponibile all’acquisto della teca da esterno.

Un DAE è in grado di determinare se, per il ritmo cardiaco che sta analizzando, sia necessaria o meno una scarica, selezionando automaticamente il livello di energia necessario. La persona che lo utilizza, che dev’essere abilitata con un apposito corso, non ha la possibilità di forzare la scarica nel caso in cui non fosse necessaria. Chiamando il 118, l’operatore individua il DAE più vicino alla vittima con il GPS e ne comunica la posizione al soccorritore. Chiunque lo può prendere ed in un caso estremo, una persona inesperta può anche essere formato dal 118 al momento. Viene detto come accenderlo e il defibrillatore dice le operazioni da eseguire. Come ampiamente dimostrato, gli elementi più importanti per la sopravvivenza delle vittime sono una pronta ed efficace rianimazione cardiopolmonare e qualora fosse possibile il precoce utilizzo del defibrillatore; per questo la comunità cardiologica internazionale ritiene che siano indispensabili la diffusione territoriale dei defibrillatori.

La stessa sensibilità alla tematica è stata dimostrata anche dall’Amministrazione Comunale nella prospettiva di una Città cardioprotetta. Come donatori del DAE, il Birrificio Magna Grecia si farà carico della sua manutenzione.

