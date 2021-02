Alonso investito in bici, frattura alla mandibola. Alpine: “Cosciente, ora gli esami”

Alonso investito in bici, frattura alla mandibola. Alpine: “Cosciente, ora gli esami” Centrato da un’auto in Svizzera mentre era in bicicletta: subito soccorso, i primi esami avrebbero evidenziato una frattura alla mandibola e danni ai denti. È stato trasferito a Berna. Comunicato Alpine: “Ulteriori esami in mattinata ma Fernando è cosciente” continua a leggere su […]

venerdĂŹ 12 Febbraio 2021.

Alonso investito in bici, frattura alla mandibola. Alpine: “Cosciente, ora gli esami”

Centrato da un’auto in Svizzera mentre era in bicicletta: subito soccorso, i primi esami avrebbero evidenziato una frattura alla mandibola e danni ai denti. È stato trasferito a Berna. Comunicato Alpine: “Ulteriori esami in mattinata ma Fernando è cosciente”



