Crotone: riordino del settore mercatale

Bossi: È un passo decisivo che va nella direzione di mettere ordine allo stato dei mercati nell’interesse anche degli operatori del settore

Crotone,

venerdì 12 Febbraio 2021.

Con atto di indirizzo deliberato in Giunta, su proposta dell’assessore alle Attività Produttive Luca Bossi, è stato dato atto ai dirigenti di settore di attivare le procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione degli stalli/box/posteggi di tutti i mercati che insistono sul territorio comunale.

“È un passo decisivo che va nella direzione di mettere ordine allo stato dei mercati nell’interesse anche degli operatori del settore e, naturalmente, dei consumatori.

Tutte le concessioni ad oggi sono ampiamente scadute. Inoltre sono state recepite le diverse indicazioni dell’Azienda Sanitaria Provinciale per il ripristino delle condizioni strutturali dell’area mercatale di via G. Manna e si prevedono importanti interventi allo stesso ed ovviamente anche per gli altri mercati. È l’ennesima dimostrazione dell’amministrazione Voce va verso la legalità e il rispetto delle norme” dichiara l’assessore Luca Bossi.

