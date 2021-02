Giuseppe Sammarco è il nuovo presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili di Crotone

Cambiamento di vertice al Consiglio dei Costruttori Edili ANCE di Crotone, al Presidente Giovanni Mazzei subentra, Giuseppe Sammarco di Cirò Marina, già Vice Presidente del Collegio

Crotone,

venerdì 12 Febbraio 2021.

All’origine di tale riorganizzazione interna vi sono le recenti indagini giudiziarie, apparse sulla stampa, che hanno coinvolto Giovanni Mazzei, che ha scelto di autosospendersi temporaneamente dalla carica di Presidente al fine di meglio chiarire le attuali situazioni.

“E’ stato un onore per me rappresentare il Collegio dei Costruttori crotonesi, abbiamo portato avanti le nostre idee di sviluppo del territorio con gli Enti pubblici, abbiamo operato scelte importanti con i nostri Enti paritetici di Sistema Ance, abbiamo reso servizi tangibili alle imprese associate nonostante il periodo di forte difficoltà ” – Queste le parole di Giovanni Mazzei.

Il Consiglio di Ance Crotone, confinando nel buon operato della magistratura, ringrazia Giovanni Mazzei per l’ottimo lavoro svolto nel periodo che lo ha visto alla presidenza di Ance Crotone, dal 15 giugno 2019 ad oggi.

Il nuovo Presidente F.F., Giuseppe Sammarco, è amministratore dell’impresa di famiglia I.C.M.B. di Sammarco Francesco & C. s.a.s., con sede legale in Cirò Marina.

Giuseppe Sammarco, ringrazia il Consiglio direttivo di Ance Crotone per la fiducia accordatagli e propone di portare avanti il lavoro sin qui svolto, completandolo al meglio ed allo stesso tempo creando le condizioni per successive nuove attività che abbiano ricadute positive per l’intero territorio crotonese.

