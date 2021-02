Il club Kiwanis “Apollo Aleo” di Cirò Marina dona mascherine chirurgiche agli alunni delle scuole di Torre Melissa

Nonostante la pandemia il club Kiwanis “Apollo Aleo” di Cirò Marina continua nella sua attività di service

Oscare Grisolia

Torre Melissa,

venerdì 12 Febbraio 2021.

Questa volta l’attenzione è stata rivolta verso le scuole. Sono state donate alle scuole di Torre Melissa un considerevole numero di mascherine chirurgiche adatte anche per i piccoli scolari. A consegnarle sono stati i soci Maria Teresa Tristaino e Antonio Francesco Amodeo, segretario del club. A rappresentare il Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Daniela Cannata. Testimonial del gesto solidale, lo stesso Sindaco di Melissa, Raffaele Falbo, in rappresentanza di tutta la comunità . Il Sindaco, nel suo breve intervento, ha voluto ringraziare il club Kiwanis “per le iniziative solidali e l’attenzione che rivolge verso la comunità melissese”. Nei prossimi giorni sarà fatta la consegna anche a Cirò Marina. È doveroso un ringraziamento particolare al Club Kiwanis di Castrovillari che ci ha fornito le mascherine in un reciproco rapporto di vera amicizia solidale tra i club Kiwanis. Questo è quanto ha comunicato il presidente del Club Kiwanis, Carlo Rizzo che si è detto molto soddisfatto di quanto fatto, assicurando la continua attenzione per il territorio.

