MINISTERO DELLA DIFESA – AVVISO

Graduatorie finali dei concorsi interni, per titoli ed esami e per soli titoli, a complessivi centodiciannove posti per l’ammissione al 20° corso complementare della Marina militare, per la successiva immissione nel ruolo dei marescialli. (21E01061) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

venerdì 12 Febbraio 2021.

