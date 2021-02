Ballardini: “L’ambizione del Genoa è fare bene la prossima gara”

La Redazione24

,

sabato 13 Febbraio 2021.

L’allenatore dei liguri dopo il pareggio contro il Torino non si lancia in facili promesse: “Rovella? Un ragazzo umile e semplice, un bene per chi lo allenerà ”



