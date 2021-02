Conte e la lite con Agnelli: “Mi scuso, ho sbagliato a reagire così agli insulti”

Conte e la lite con Agnelli: “Mi scuso, ho sbagliato a reagire così agli insulti” Il tecnico alla vigilia della Lazio: “La verità è nota, ma avrei potuto rispondere in altro modo”. Su Vidal e Lukaku: “Da tempo Arturo accusa degli acciacchi, non so se ci sarà contro il Milan. Punto su Romelu” continua a […]

sabato 13 Febbraio 2021.

Conte e la lite con Agnelli: “Mi scuso, ho sbagliato a reagire così agli insulti”

Il tecnico alla vigilia della Lazio: “La verità è nota, ma avrei potuto rispondere in altro modo”. Su Vidal e Lukaku: “Da tempo Arturo accusa degli acciacchi, non so se ci sarà contro il Milan. Punto su Romelu”



