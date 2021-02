Così Brindisi ha battuto Trieste: guarda gli highlights

La Redazione24

sabato 13 Febbraio 2021.

Così Brindisi ha battuto Trieste: guarda gli highlights

Con sei uomini oltre i 10 punti realizzati, Brindisi passa in semifinale dove sabato incontra Pesaro vincente contro Sassari. Nel quarto di finale tra le due squadre che hanno battuto Milano al Forum in campionato, Trieste insegue per quasi tutta la partita e cede negli ultimi minuti



