La Redazione24

sabato 13 Febbraio 2021.

Inter: out Vidal, c’è Gagliardini. Milan, Kjaer titolare. Roma, più Mayoral di Dzeko

La Juve non può schierare Arthur e Dybala contro il Napoli, mentre Gattuso pensa di virare sul 4-2-3-1. Lazio, Inzaghi lancia Correa per affiancare Immobile



