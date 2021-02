Napoli-Juve, storia di una rivalità : dai Savoia a Sarri e Higuain, perché si detestano tanto

Napoli-Juve, storia di una rivalità : dai Savoia a Sarri e Higuain, perché si detestano tanto I duelli in campo dell’ultimo decennio, i “tradimenti” antichi e moderni da Altafini e in poi, Maradona contro Platini e un bel pezzo di storia d’Italia dalla conquista del Regno delle Due Sicilie all’immigrazione del Dopoguerra: tra azzurri e bianconeri […]

La Redazione24

,

sabato 13 Febbraio 2021.

Napoli-Juve, storia di una rivalità : dai Savoia a Sarri e Higuain, perché si detestano tanto

I duelli in campo dell’ultimo decennio, i “tradimenti” antichi e moderni da Altafini e in poi, Maradona contro Platini e un bel pezzo di storia d’Italia dalla conquista del Regno delle Due Sicilie all’immigrazione del Dopoguerra: tra azzurri e bianconeri non sarà mai solo una partita di calcio



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA