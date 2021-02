Crotone, Stroppa in bilico: per la panchina nasce l’idea De Rossi

domenica 14 Febbraio 2021.

Crotone, Stroppa in bilico: per la panchina nasce l’idea De Rossi

La famiglia Vrenna sta pensando di affidare la conduzione tecnica all’ex romanista in caso di sconfitta nel match col Sassuolo



