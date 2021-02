Ecco come Milano ha schiantato Pesaro: gli highlights della finale

La Redazione24

domenica 14 Febbraio 2021.

Ecco come Milano ha schiantato Pesaro: gli highlights della finale

Non c’è partita tra Milano e Pesaro. L’Olimpia domina a tutto campo: finisce 87-59 con Datome mvp del torneo. Per Milano è la settima Coppa Italia, la terza dell’era Armani, l’ottava di Ettore Messina.



