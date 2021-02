Juve, in mezzo scatta l’emergenza: scelte obbligate per Pirlo

Juve, in mezzo scatta l'emergenza: scelte obbligate per Pirlo Mercoledì torna la Champions, con Porto-Juve: in infermeria ci sono Cuadrado e Dybala, ma soprattutto Ramsey e Arthur. Con Rabiot che sarà squalificato contro il Crotone nella prossima di campionato

La Redazione24

,

domenica 14 Febbraio 2021.

Mercoledì torna la Champions, con Porto-Juve: in infermeria ci sono Cuadrado e Dybala, ma soprattutto Ramsey e Arthur. Con Rabiot che sarà squalificato contro il Crotone nella prossima di campionato



