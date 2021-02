Pioli non salva nulla: “Serata storta, non me l’aspettavo. Ma ripartiremo”

La Redazione24

,

domenica 14 Febbraio 2021.

Il tecnico del Milan è deluso ma non fa drammi: “Reagiremo subito, non siamo questi. Lo Spezia ci ha messi sotto, sconfitta meritata”



