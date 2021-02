Prada Cup: fantastica Luna Rossa, travolge gli inglesi e va 4-0

Prada Cup: fantastica Luna Rossa, travolge gli inglesi e va 4-0 Altre due nette vittorie della squadra di Patrizio Bertelli che adesso si trova a -3 dal trofeo. In serata il governo proclama il lockdown per 3 giorni. Mercoledì non si gareggia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 14 Febbraio 2021.

Prada Cup: fantastica Luna Rossa, travolge gli inglesi e va 4-0

Altre due nette vittorie della squadra di Patrizio Bertelli che adesso si trova a -3 dal trofeo. In serata il governo proclama il lockdown per 3 giorni. Mercoledì non si gareggia



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA