Conte e il primato: “Al derby meglio arrivarci in testa. Bravo Eriksen, ha capito che…”

Conte e il primato: “Al derby meglio arrivarci in testa. Bravo Eriksen, ha capito che…” Il tecnico dell’Inter dopo il 3-1 alla Lazio: “Essere in testa alla classifica era il nostro obiettivo, che ora sia un punto di partenza e non d’arrivo. Perisic super, ha potenzialitĂ che neanche lui conosce…” continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

lunedĂŹ 15 Febbraio 2021.

