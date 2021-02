Francesco Foglia è il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Crotone

Rinnovo delle cariche elettive Ordine dei Medici Veterinari

della Provincia di Crotone

Crotone,

lunedì 15 Febbraio 2021.

Nei giorni 05-06-07 febbraio c.a. si è tenuta l’Assemblea degli Iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Crotone, per il rinnovo delle cariche elettive. Le relative votazioni, svoltesi in prima convocazione, hanno registrato la partecipazione al voto del 70% degli aventi diritto che ha eletto per il prossimo quadriennio 2021-2024 il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’alta partecipazione ha consentito di eleggere Organi Rappresentativi di una Categoria, pilastro fondamentale nel Sistema Sanitario Nazionale.

Nel Consiglio Direttivo sono stati eletti i Dottori Francesco Foglia, Salvatore Virelli, Paola Morace, Giovanbattista Rotondo, Francesca Petilino, Gaetano Marrazzo e Rosario Pasquale Abenante.

Nel collegio dei Revisori dei Conti sono stati eletti i Dottori: Giuseppe Bruno, Raffaele Manica e la Dottoressa M.Grazia Bonaventura.

In data 11-02-2021 gli eletti si sono riuniti in prima seduta ed all’unanimità hanno assegnato le cariche rappresentative dello stesso Ordine Provinciale di seguito riportate:

Per il Consiglio Direttivo

Dr Francesco Foglia Presidente, Dr Salvatore Virelli Vice Presidente, D.ssa Paola Morace Segretario, Dr Giovanbattista Rotondo Tesoriere, D.ssa Francesca Petilino Consigliere, Dr Gaetano Marrazzo Consigliere, Dr Rosario Pasquale Abenante Consigliere.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr Giuseppe Bruno Effettivo, Dr Raffaele Manica Effettivo, D.ssa M. Grazia Bonaventura Supplente

I verbali relativi alle elezioni ed alle assegnazioni delle cariche sono stati già trasmessi a tutti gli Enti previsti dallo Statuto della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari.

Il Presidente del Seggio Elettorale Dr Fabio Arigoni Â

