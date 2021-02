Le presentazioni più strane dei team: da Piazza San Marco alle Spice Girls

Le presentazioni più strane dei team: da Piazza San Marco alle Spice Girls Mentre le scuderie si preparano a mostrare le monoposto in vista del 2021 ricordiamo i precedenti bizzarri, sia per la location, sia per gli ospiti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 15 Febbraio 2021.

Le presentazioni più strane dei team: da Piazza San Marco alle Spice Girls

Mentre le scuderie si preparano a mostrare le monoposto in vista del 2021 ricordiamo i precedenti bizzarri, sia per la location, sia per gli ospiti



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA