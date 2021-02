Brignone furiosa: “Gara assurda e ingiusta. Non so se mi passerà ”

Brignone furiosa: “Gara assurda e ingiusta. Non so se mi passerà ” La valdostana, fuori ai quarti, non ci sta: “Un parallelo lo devi fare dritto, non puoi farlo che gira in quel modo. Chi partiva sulla pista blu nella prima manche aveva praticamente già vinto” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 16 Febbraio 2021.

Brignone furiosa: “Gara assurda e ingiusta. Non so se mi passerà ”

La valdostana, fuori ai quarti, non ci sta: “Un parallelo lo devi fare dritto, non puoi farlo che gira in quel modo. Chi partiva sulla pista blu nella prima manche aveva praticamente già vinto”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA