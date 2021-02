Calcio: doppio ko per Primavera e Femminile Crotone

Campionato Primavera e Femminile Serie C

La Redazione

Crotone,

martedì 16 Febbraio 2021.

Campionato Primavera 2, 11ª giornata: Crotone-Entella 3-4

CROTONE: D’Alterio, Mignogna, Periti, Palermo (25’st Simone), Brescia, D’Aprile (33’st Spezzano), Frustaglia, Timmoneri (14’st Trotta), Bilotta (33’st Gozzo), Ranieri, D’Andrea (25’st Maesano). All. Durante (Galluzzo squalificato)

VIRTUS ENTELLA: Baluducci, Alessio, Basani, Muller (33’st Macca), Bruno, Garbarino, Maresca, Scaldarella, Villa, Meazzi (33’st Antonioni), Oliveri (41’st Prosdocimi). All. Volpe

Arbitro: Perri di Roma 1

Reti: 10’pt Oliveri (E), 12’pt Bilotta (C), 24’pt Frustaglia (C), 39’pt e 4’st Villa (E), 32’st Meazzi (E), 47’st Gozzo (C)

Ammoniti: Palermo e Bilotta (C)

Femminile Serie C, 8ª giornata: Crotone-Lecce 0-2

CROTONE: Zangari; Cardone, Vetere, Rania, Cardamone, Criseo, Sesti (35’pt Calautti), Stranieri, Vona (30’st Vrenna Gio.), Romeo (39’st Forciniti), Sacco (48’st Vrenna Gia.). All. Ortolini

LECCE: Shore; Bengtssom, Felline, Tirabassy (45’pt Bergamo; 22’st Margari), Costadura, Tomei, Guido (38’st Durante), Cucurachi (1’st Debenedetto), Cazzato, D’Amico, Marsano.

Arbitro: Ghinelli di Roma 2

Reti: 25’pt e 17’st Cazzato

Ammonita: Tirabassy e Durante (L)

Espulsa: Cardone (C)

