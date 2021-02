Con Verratti, Florenzi e Kean il Psg suona l’Inno di Mameli. E sorride anche Mancini

La Redazione24

,

mercoledì 17 Febbraio 2021.

Con Verratti, Florenzi e Kean il Psg suona l’Inno di Mameli. E sorride anche Mancini

Italiani decisivi nella vittoria contro il Barcellona: il centrocampista ha mandato in porta Mbappé per l’1-1, l’esterno ha propiziato il 2-1. E la punta ha segnato il terzo gol: “Un messaggio al c.t.? Mi tengo pronto per l’Europeo”



