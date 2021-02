Crollo Barça, Piqué furioso con Griezmann: ascolta cosa si sono detti

La Redazione24

,

mercoledì 17 Febbraio 2021.

“Un fottuto, lungo possesso palla! Dannazione, Grizzi. Hai rotto… dai!”, così Gerard Piqué sull’1-1 in Barcellona-Psg (terminata 4-1 per i parigini). Griezmann gli ha risposto: “Vacci piano, Geri, adesso smettila di urlare”. Ma Piqué insiste: “Dannazione Grizzi, hai rotto…”. Griezmann allora perde le staffe e attacca: “La concha di tua madre”. Piqué ribatte: “No, la concha di tua madre… Stiamo soffrendo e siamo così da cinque minuti”. Griezmann, spazientito: “Ti ho detto di non urlare”. Piqué borbotta ancora qualcosa e poi sputa per terra: “Fottiti tu e tua madre, stiamo correndo come dei matti”. Griezmann: “E sto correndo anche io”.



