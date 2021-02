Mbappé grandi numeri, come Sheva e Zidane: “Vittoria in grande stile!”

La Redazione24

,

mercoledì 17 Febbraio 2021.

Mbappé grandi numeri, come Sheva e Zidane: “Vittoria in grande stile!”

L’attaccante del Psg ha oscurato Messi e si è preso la scena: tripletta in una serata da favola. I suoi numeri sono incredibili



