La Redazione24

,

giovedì 18 Febbraio 2021.

Bentancur la combina grossa: che dormita sul gol dell’1-0

Contro il Porto la Juventus è andata in svantaggio dopo due minuti a causa di un erroraccio di Rodrigo Bentancur. L’uruguaiano ricevuta palla da Szczesny, in area ha cercato di nuovo il portiere, non accorgendosi però di avere vicino Taremi che ha anticipato Szczesny e realizzato l’1-0.



