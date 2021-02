Caso Schwazer, il giudice: “L’atleta non ha commesso il fatto”. E accusa Wada e Iaaf

Caso Schwazer, il giudice: “L’atleta non ha commesso il fatto”. E accusa Wada e Iaaf Archiviato il procedimento penale. Il giudice di Bolzano scagiona il marciatore, pesante contro Wada e Iaaf: “Hanno operato in maniera totalmente autoreferenziale non tollerando controlli dall’esterno fino al punto di produrre dichiarazioni false” continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

giovedì 18 Febbraio 2021.

