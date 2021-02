Concorso pubblico per 626 Allievi Marescialli Carabinieri, ecco come partecipare

Domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it, entro e non oltre il 15 Marzo 2021

Roma,

giovedì 18 Febbraio 2021.

Pubblicato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al 11° corso triennale (2021−2024) di 626 Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

Il Concorso Allievi Marescialli Carabinieri 2021 mette a disposizione 626 posti, di cui 125 posti sono riservati:

al coniuge e ai figli superstiti , ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio

, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica

dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito Italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti

È stabilito in 26 il numero dei vincitori del concorso da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare. All’atto della presentazione della domanda i candidati possono esprimere opzione vincolante per la formazione in queste specializzazioni.

Possono partecipare al Concorso 626 Allievi Marescialli Carabinieri 2021:

i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti  ed a quello degli Appuntati e Carabinieri  (ivi compresi gli appartenenti al Ruolo Forestale), nonchè gli Allievi Carabinieri  che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado , e non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di etÃ

 ed a quello degli  (ivi compresi gli appartenenti al Ruolo Forestale), nonchè gli  che abbiano conseguito il , e non abbiano superato il giorno di compimento del i cittadini italiani che abbiano compiuto il 17° anno di età  e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età  e abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28 anni).

Il Concorso 626 Allievi Marescialli Carabinieri 2021 prevede:

prova preliminare

prove di efficienza fisica

prova scritta di conoscenza della lingua italiana

accertamenti psico-fisici

accertamenti attitudinali

prova orale

