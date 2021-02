Djokovic, ancora lui: stoppa il volo di Karatsev ed è in finale

giovedì 18 Febbraio 2021.

Djokovic, ancora lui: stoppa il volo di Karatsev ed è in finale

Il numero 1 al mondo vince in tre set contro il russo e aspetta venerdì il vincente di Tsitsipas-Medvedev per la sua nona finale



