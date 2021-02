Una Juve non all’altezza: forse era troppo sicura di sé

Una Juve non all’altezza: forse era troppo sicura di sé Il direttore della Gazzetta, Stefano Barigelli, in studio con Fabio Russo, commenta il risultato della gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, con la Juventus sconfitta per 2-1 in trasferta dal Porto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 18 Febbraio 2021.

Una Juve non all'altezza: forse era troppo sicura di sé

