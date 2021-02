De Aliprandini: “Io argento, Gisin bronzo. Ora manca una cosa, vero?”

venerdì 19 Febbraio 2021.

De Aliprandini: “Io argento, Gisin bronzo. Ora manca una cosa, vero?”

Luca dopo lo splendido 2° posto in gigante: “Emozione indescrivibile. E ho fatto meglio della mia fidanzata per la prima volta, un riscatto anche per lei che ci teneva tanto a vincere”. E poi lancia un messaggio in vista dello slalom di domenica…



