Il Berlusconi che non ti aspetti: “Negli ultimi mesi ho simpatizzato per l’Inter…” L’ex presidente del Milan poi puntualizza: “Nel derby ovviamente si tifa rossoneri”. Sul Monza: “Balo tocca pochi palloni. E se Boateng non sbagliasse più i rigori…” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 19 Febbraio 2021.

