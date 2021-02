Milan beffato all’ultimo secondo. E Pioli perde Bennacer per il derby

Milan beffato all’ultimo secondo. E Pioli perde Bennacer per il derby Pareggio per 2-2 in casa della Stella Rossa: un autogol e un rigore di Hernandez avevano spianato la strada ai rossoneri, ma i serbi riagganciano il Diavolo nel recupero continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 19 Febbraio 2021.

Pareggio per 2-2 in casa della Stella Rossa: un autogol e un rigore di Hernandez avevano spianato la strada ai rossoneri, ma i serbi riagganciano il Diavolo nel recupero



