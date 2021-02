Milan, da Belgrado a San Siro: Bennacer non c’è, fiducia e gambe sì

Milan, da Belgrado a San Siro: Bennacer non c'è, fiducia e gambe sì La squadra di Pioli ha legittimi rimpianti per non aver chiuso la partita con la Stella Rossa, ma non mancano le note positive

venerdì 19 Febbraio 2021.

