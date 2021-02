“Pronti al prestito, con azioni Inter in garanzia”. Ma Suning dice no

“Pronti al prestito, con azioni Inter in garanzia”. Ma Suning dice no Gli Zhang non vogliono ipotecare la società -veicolo lussemburghese Great Horizon e rinunciano a un finanziamento con buoni tassi. Servono 200 milioni entro aprile, poi in estate pronti due scenari continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 19 Febbraio 2021.

“Pronti al prestito, con azioni Inter in garanzia”. Ma Suning dice no

Gli Zhang non vogliono ipotecare la società -veicolo lussemburghese Great Horizon e rinunciano a un finanziamento con buoni tassi. Servono 200 milioni entro aprile, poi in estate pronti due scenari



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA