Comuni Ricicloni 2020 Calabria: Melissa con il 71,9% è il Comune più virtuoso della Provincia di Crotone

Continua il lavoro dell’amministrazione Comunale di Melissa che si è posta tra i suoi principali obiettivi quello dell’ambiente

Melissa,

sabato 20 Febbraio 2021.

La percentuale della raccolta differenziata continua a salire grazie alla determinazione degli amministratori, a nuovi progetti messi in campo, ma sopprattuto grazie al grande senso di responsabilità e sensibilità di tutti i cittadini melissesi. I temi ambientali sono sempre all’ordine del giorno come il dibattito sulle nuove tecnologie, che in molti casi nella nostra Regione, fanno a pugni con le scelte che negli anni si sono fatte e le difficoltà che spesso emergono per la saturazione delle nostre discariche e le scelte sbagliate sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti in tutta la Calabria. L’auspicio è che l’esperienza dei comuni virtuosi possa servire da esempio per sensibilizzare le altre comunità . Auspichiamo che le problematiche ambientali possa essere interessati da nuovi finanziamenti che ci auguriamo possano essere messi a disposizione per migliorare ancora di più le performance e magari cambiare anche tecniche di raccolta meno invasive e più comode per i cittadini. La Green economy è ormai il nostro futuro e far soffrire il meno possibile il nostro territorio è per noi un impegno quotidiano. Non riteniamo terminato il nostro lavoro poiché ci sono ancora tante cose da fare sopprattuto la battaglia contro l’ abbandono selvaggio dei rifiuti sulle strade e ingombranti nelle zone interne. Questi sono alcuni dei fenomeni che vanno combattuti come altre attività che meritano l’attenzione dell’azione amministrativa. Altri risultati potranno essere raggiunti se i cittadini continueranno a collaborare come spesso succede nel nostro Comune.

Al secondo posto il Comune di Santa Severina.

Elenco comuni ricicloni in Calabria 2020

