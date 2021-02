Melissa, Santa Severina e Cirò i paesi più virtuosi della Provincia di Crotone: Legambiente e Arpacal rettificano i dati sui Comuni ricicloni 2020

Infatti erano sbagliati i dati dell’Arpacal inerenti la raccolta della differenziata dell’anno 2019 che erroneamente fa sapere il sindaco Francesco Paletta- citavano il comune di Cirò con un dato al di sotto del 65%

Cirò,

sabato 20 Febbraio 2021.

Anche Cirò insieme a Melissa e Santa Severina con una percentuale del 65,8. Lo scorso 30 dicembre 2020 ha detto il sindaco- ho fatto ricorso all’Arpacal e solo nei giorni scorsi ho avuto risposta, ma quello che mi dispiace che in un recente articolo di stampa di Legambiente venivano citati solo due  comuni “ricicloni” della provincia di Crotone: Melissa e Santa Severina, quando in realtà avrebbero dovuto pure citare il comune di Cirò. Nella risposta dell’Arpacal grazie alla sollecitazione fatta dal sindaco giunta in questi giorni, si legge che: ” a seguito della vostra nota riguardante la richiesta di rettifica dei dati del 2019 di cui al report 2020 pubblicato dalla scrivente agenzia si comunica che da un controllo effettuato sui dati di pertinenza è stato individuato un errore di calcolo nel foglio excel riferito al vostro ente e pertanto i dati rd ru 2019 vengono rettificati, con conseguenza si ha la nuova percentuale RD di 65,92. Inoltre si fa presente che tali dati saranno inseriti nel report 2020 di aggiornamento di prossima pubblicazione”. La raccolta della differenziata fatta nel 2019 era registrata e censita al 65,92% quindi superiore al 65%, quindi precisa Paletta-  anche il comune di Cirò doveva essere inserito da Legambiente tra i comuni ricicloni come Melissa e Santa Severina. Volevo che venisse evidenziato il lavoro che abbiamo compiuto in questi anni, questo nostro successo della differenziata. Anche la rettifica fatta dall’Arpacal- prosegue Paletta- dovrà essere trasmessa anche a Legambiente affinchè registra e censisca il nostro comune come riciclone. rettifica che non è tardata ad arrivare.

Elenco comuni ricicloni in Calabria 2020

