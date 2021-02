Emergency lascia Crotone. L’Ong di Gino Strada era arrivata in Calabria il 28 novembre 2020

Emergency, si era stabilita presso l’ospedale S. Giovanni di Dio di Crotone, per offrire il proprio supporto a rafforzare e ad ampliare la risposta della sanità regionale alla lotta alla pandemia del Covid 19

Crotone,

domenica 21 Febbraio 2021.

Ora, a metà febbraio, la ONG con un comunicato annuncia che “la sua missione si è conclusa”. Rifondazione Comunista della Calabria ringrazia Emergency e Gino Strada per il lavoro svolto e la solidarietà mostrata sul campo.

Tuttavia Rifondazione Comunista non può esimersi dal notare che mentre Emergency, in punta di piedi saluta e va via, in Calabria la lotta alla pandemia di Coronavirus non si è conclusa, anzi è appena iniziata.

Per restare agli eventi piĂš recenti e rilevanti:

La pandemia persiste e cominciano a trovarsi in regione virus modificati; Nell’ASP di Cosenza, la magistratura incrimina dirigenti e dipendenti per corruzione e collusione con organizzazione malavitose; La campagna di vaccinazione prosegue a rilento. A tutt’oggi, la percentuale di vaccinati in Calabria è tra le più basse d’Italia; La campagna di vaccinazione si accompagna e mostra episodi preoccupanti di clientelismo diffuso.

Di fronte a tale realtà , la regione ha il Consiglio Regionale sciolto e un Presidente ff vacuo, inconsistente ed inutile. I partiti politici, sono preoccupati soltanto di preparare liste e tessere alleanze per le elezioni di aprile e, quel che è peggio, abbiamo una borghesia regionale preoccupata solo di salvaguardare il potere e i propri privilegi e sempre attenta e china alla volontà e alle decisioni del governo nazionale.

Occorre una rigenerazione politica e morale.

E’ necessario un cambiamento radicale.

Per questo Rifondazione Comunista ha stretto un’alleanza con Carlo Tansi e con Luigi De Magistris per avviare un movimento di massa, in grado di rigenerare la Calabria e di porre all’attenzione nazionale una politica di lotta alle diseguaglianze territoriali e meridionali.

Lo rende noto Pino Scarpelli, Segretario Regionale Rifondazione Comunista, Regione Calabria

