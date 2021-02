Slalom, Vinatzer ottimo 2° nella prima manche: “Avevo il ritmo giusto. Ora devo ripetermi”

Slalom, Vinatzer ottimo 2° nella prima manche: “Avevo il ritmo giusto. Ora devo ripetermi” Dopo l’argento nel gigante conquistato da De Aliprandini, anche Alex è in corsa per una medaglia. Seconda manche in programma alle 13.30 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 21 Febbraio 2021.

Slalom, Vinatzer ottimo 2° nella prima manche: “Avevo il ritmo giusto. Ora devo ripetermi”

Dopo l’argento nel gigante conquistato da De Aliprandini, anche Alex è in corsa per una medaglia. Seconda manche in programma alle 13.30



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA