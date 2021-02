Ibra, e ora? Il Milan ha il fiatone e c’è il rebus Sanremo per l’Intoccabile

La Redazione24

,

lunedì 22 Febbraio 2021.

Uscito per un fastidio al polpaccio, entro domani stilerà con Pioli il suo programma per il Festival. I dubbi sulla prima serata, vigilia di Milan-Udinese



