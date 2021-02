LuLa 30 e lode. In Italia nessuno come il gigante buono e il “tarantolato”

LuLa 30 e lode. In Italia nessuno come il gigante buono e il “tarantolato” Lukaku e Lautaro non soltanto hanno segnato 30 reti in due, ma si completano alla perfezione. In Europa, Müller e Lewandowski gli unici ad aver fatto meglio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 22 Febbraio 2021.

Lukaku e Lautaro non soltanto hanno segnato 30 reti in due, ma si completano alla perfezione. In Europa, Müller e Lewandowski gli unici ad aver fatto meglio



