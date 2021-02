Romagnoli in crisi: serve rifiatare? Intanto il Milan riflette…

La Redazione24

,

lunedì 22 Febbraio 2021.

Romagnoli in crisi: serve rifiatare? Intanto il Milan riflette…

Il capitano nelle ultime uscite è apparso in difficoltà dentro una stagione mai davvero decollata. Pioli valuta come gestirlo ed Elliott riflette sul contratto che scadrà nel 2022



