Cirò Marina, Abbandonano i rifiuti: beccati dalla videosorveglianza del Comune, raffica di multe

Lo rende noto il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari

Cirò Marina,

martedì 23 Febbraio 2021.

L’amministrazione ha provveduto ad installare sul territorio comunale videocamere e fototrappole atte a prevenire e dove necessario reprimere l’odiosa pratica dell’abbandono incontrollato di rifiuti di ogni genere. -Il Sindaco Ferrari- Pubblichiamo le foto perché arrivi forte e chiaro il messaggio del nostro impegno a favore dell’ambiente e del decoro urbano, elementi fondanti della nostra campagna.

Continuiamo ad operare con determinazione a favore del buon nome della Città e dei tanti cittadini rispettosi delle basilari norme del vivere civile. D’altra parte, riconosciamo che le recenti “disavventure” sul servizio di raccolta urbana, hanno creato disservizi, ancora in fase di risoluzione. Riconosciamo che operare in emergenza, comporta qualche ritardo, per questo ci siamo già scusati ed anche questa occasione ci è utile per richiedere la vostra collaborazione. Siamo altresì certi che a regime, (anche in virtù delle scelte che questa amministrazione ha inteso rafforzare nella gara che a giorni verrà depositata presso la Stazione Unica Appaltante), sapremo dotare e garantire per Cirò Marina, un servizio degno di un paese civile. -continua il messaggio del Sindaco- Siamo chiamati ad una battaglia di civiltà che riusciremo a vincere solo se faremo tutti il nostro dovere. Il tema ambiente e decoro urbano riveste un’importanza strategica per questa amministrazione e per questo siamo sempre più convinti del necessario cambio di passo culturale da porre in essere per raggiungere l’obiettivo.

