Cirò Marina, il Comune rimuove tonnellate di rifiuti zona Pip e area Fontana Vergi

La nota del sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 23 Febbraio 2021.

Cari concittadini, nel corso delle ultime due settimane, abbiamo provveduto a bonificare INTEGRALMENTE l’area della zona PIP e contestualmente l’area della Fontana ex Cervi (c.d. Vergi).

Queste due aree sono state ripetutamente soggette all’abbandono incontrollato di rifiuti di ogni genere.

Sono state raccolte molte tonnellate di RSU e di rifiuti ingombranti che hanno letteralmente invaso carreggiate ed ingressi di attività industriali.

L’indecoroso spettacolo, visibile anche dalla SS 106, ha veicolato per troppo tempo un’ immagine distorta ed offensiva per l’intera comunità .

Abbiamo faticosamente, ma con perseveranza e nel pieno rispetto della legge e delle regole, operato affinché si tornasse alla normalità e se ci è consentito, alla civiltà .

A questo punto, visti gli sforzi e tenuto conto delle energie impegnate per ottenere i risultati che potete osservare nelle foto pubblicate, l’amministrazione che ho l’onore di presiedere, intende far arrivare forte e chiaro un messaggio semplice ed affatto scontato: TOLLERANZA ZERO!!!

© RIPRODUZIONE RISERVATA