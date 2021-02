Crotone, Convocato il consiglio comunale per il 1 marzo: Ventotto punti all’ordine del giorno

Lo rende noto il Presidente del Consiglio Comunale, Ing. Greco Giovanni

La Redazione

Crotone,

martedì 23 Febbraio 2021.

Consiglio Comunale del Comune di Crotone è convocato, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo del 19-02-2021, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in 1^ convocazione, nonché in seduta pubblica presso la Sala Consiliare ubicata nel Palazzo Comunale – P.zza della Resistenza per giorno 01 marzo 2021, alle ore 15:00, e ove occorra, in 2^ convocazione per giorno 02 marzo 2021, alle ore 15:00 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno:

Mozione presentata dal gruppo “Tesoro Calabria” ad oggetto ”Richiesta, al governo ed alla regione Calabria, di stabilizzazione dei lavoratori ex percettori di mobilità in deroga”; Mozione avente ad oggetto la richiesta d’intitolazione del Teatro Comunale cittadino al Maestro Vincenzo Scaramuzza; Mozione avente ad oggetto “Progetto per la messa in sicurezza del Canale 19 sito in località Margherita Sottana del Comune di Crotone”; Presa d'atto relazione del Garante Comunale dei diritti dei detenuti; Modifiche e integrazioni artt. 8, 8 bis e 17 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale; Adeguamento gruppi e commissioni consiliari permanenti; Contratto di programma MIT-ANAS 2016-20 – Intervento SS 106 JONICA: CZ389. Delibera di indirizzo deroga alla procedura di dibattito pubblico (Art. 8 D.L. 76/2020 convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120); Adeguamento nomina Commissione Pari Opportunità ; Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità di Via Argentina e disostruzione del Torrente Esposito – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 1/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per sistemazione stradale a seguito di cedimento dell’intera carreggiata di Via Fiume Esaro e pulizia di via Cosenza, via delle Magnolie, via dei Gigli, via Leoncavallo e cimitero cittadino – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 2/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per ripristino della condotta idrica di Via dei Delfini e pulitura guado in Via Volturno – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 3/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per ripristino impianto di collettamento acque reflue, rete idrica parcheggio Palamilone Museo Pitagora – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 4/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per ripristino collegamento viario in Località Apriglianello a seguito di colate di fango – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 5/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per il ripristino degli accessi alle abitazioni in Località Batteria – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 6/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Intervento di somma urgenza per la pulizia e sanificazione dei locali centro raccolta pazienti Covid-19 (scuola Montessori), Centro operativo misto (palazzo comunale), centro logistico volontari (Palamilone) – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 7/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza delle abitazioni in Via Cina a seguito di esondazione del Torrente Tuvolo – Alluvione 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 8/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità Poggio Pudano (via Pallagorio, via Strongoli, via Petilia, via Isola Capo Rizzuto e ecc.) - Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 9/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della viabilità cittadina a seguito dell'evento alluvionale del 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 10/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità del quartiere Poggio Pudano (Via Belvedere Spinello, Via S. Luca, Via Scandale), ripristino del muro di contenimento della massicciata stradale di Via Giovanni Paolo II cavalcavia sud e disostruzione canali loc. Trafinello – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 11/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per la disostruzione di pontini e ripristino dei canali e rimozione detriti di fango sulla viabilità in località Alfieri – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 12/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per ripristino accessibilità scuole “Don Milani” e “IV Circolo”, disostruzione canali di Via Meucci e Via Cotronei e pulitura sede stradale Via Giovanni Paolo II incrocio Via Meucci – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 13/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza di ripristino degli impianti di pubblica illuminazione – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 14/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per rimozione detriti e lavaggio strade – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 15/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per il ripristino della transitabilità veicolare in Loc. Manca di Cane– Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 16/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per il rifacimento pontino crollato di via dei Delfini – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 17/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità stradale e disostruzione canali e pontini contrade Nord – Evento alluvionale 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 18/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per rimozione fango e detriti sulle vie cittadine a seguito dell'evento alluvionale del 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 19/2021 Settore 5); Riconoscimento debito fuori bilancio “Lavori di somma urgenza per ripristino impianto elettrico e pompe sala caldaia palazzetto Palamilone a seguito dell'evento alluvionale del 21 e 22 Novembre 2020” (Proposta n. 20/2021 Settore 5).

