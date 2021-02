Dai 5 Mondiali alle tragedie di Kato e Sic: la carriera di Gresini

Dai 5 Mondiali alle tragedie di Kato e Sic: la carriera di Gresini Dopo circa due mesi di ricovero, Fausto Gresini è morto all’età di 60 anni. L’ex pilota era in terapia intensiva ed era collegato a un respiratore meccanico a causa di complicazioni dovute a un’infezione da Covid-19. Gresini è stato due volte campione […]

La Redazione24

,

martedì 23 Febbraio 2021.

Dai 5 Mondiali alle tragedie di Kato e Sic: la carriera di Gresini

Dopo circa due mesi di ricovero, Fausto Gresini è morto all’età di 60 anni. L’ex pilota era in terapia intensiva ed era collegato a un respiratore meccanico a causa di complicazioni dovute a un’infezione da Covid-19. Gresini è stato due volte campione del mondo in classe 125, nel 1985 e nel 1987. Dopo il ritiro, intraprende la carriera da manager, contraddistinta da gioie e grandi dolori. Tre i mondiali conquistati dal Gresini Racing: uno in Moto 3 con Jorge Martin, nel 2018, e due in classe intermedia. Uno nel 2010 con Toni Elias e il primo con Daijiro Kato nel 2001



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA